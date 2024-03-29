Ему навсегда 20: в боях на Донетчине погиб защитник с Волыни. Фото

На войне против российских оккупантов погиб старший стрелок-оператор одного из штурмовых батальонов Василий Куприянчик. Солдату было всего 20 лет.

Воин пропал без вести возле населенного пункта Орловка Покровского района Донецкой области 22 марта 2024 года. Чуть позже стало известно, что он погиб. Похороны Героя состоялись 29 марта, сообщил сайт Городищенской громады Волынской области.

В селе этой ОТГ Нивы-Губинские молодой воин некоторое время проживал. В громаде с 28 по 30 марта был объявлен траур.

Куприянчик служил по контракту. 10 апреля ему должен был исполниться 21 год.

Отпевание молодого воина провели в храме поселка Сенкевичевка на Волыни. Люди встречали тело Героя на коленях живим коридором. Похоронили украинца в селе Нивы-Губинские.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее в районе села Работино Запорожской области погиб 38-летний боевой медик Петр Сендецкий. Он жил на Тернопольщине.

– 23 марта на фронте погиб старший солдат Василий Гома. 37-летний боец был родом из села Гринева Хмельницкой области.

– Вблизи населенного пункта Константинопольское Донецкой области погиб старший солдат Александр Пархомчук. 25-летний Герой родился на Волыни.

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