'Стремился жить и строил планы на будущее': на фронте погиб украинский боксер Валерий Родионов. Фото

В боях с российскими захватчиками погиб украинский боксер Валерий Родионов. Уроженец ныне оккупированного Севастополя, он после начала полномасштабного вторжения РФ патрулировал столицу, впоследствии присоединился к бригаде Нацполиции "Лють", а затем реализовал свою мечту: вступил в спецподразделение ГУР МОУ "Артан".

Побратимы вспоминают, что Валерий был прирожденным воином, однако это не уберегло его от смерти: 15 марта защитник получил смертельное ранение. О потере рассказали в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта.

Валерий Родионов родился 19 декабря 1988 года в Севастополе. Еще школьником парень увлекся боксом и начал заниматься любимым видом спорта в спортивной школе "Спартак".

"За 8 лет упорных тренировок успел добыть в борьбе не одну победу в ринге, а 1 августа 2004 года получил звание кандидата в мастера спорта по боксу. Присвоили это звание за 1 место на чемпионате Автономной Республики Крым. Уже тогда, в детстве, проявлялся его боевой характер, а навыки, приобретенные в спорте, ему очень пригодятся в будущем", – говорится в сообщении.

Когда Россия, уже оккупировав в 2014 году, 24 февраля 2022 начала полномасштабное вторжение в Украину, Валерий с семьей находился в Киеве. На тот момент мужчина работал в полиции, поэтому первые месяцы выполнял свою работу: патрулировал город и охранял покой жителей столицы.

В декабре 2022 года Валерий Родионов присоединился к сводному полку Нацполиции "Сафари", а с 17 февраля 2023 года стал заместителем командира Департамента полиции особого назначения Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють".

Впрочем, стремился защитник к другому. И 18 апреля 2023 года Валерий уволился из полиции и в июне стал в ряды спецподразделения ГУР МО Украины "Артан".

"Валерия не пугали никакие испытания, он долгое время готовился, тренировался, улучшал свою физическую форму, чтобы выполнять сверхсложные задачи. И даже если бы он знал, что это дорога в один конец, все равно не изменил бы своего решения. Он не стал воином, он им родился, но, как и все, Валерий любил жизнь, стремился жить и строил планы на будущее. Всегда улыбчивый, позитивный, справедливый и принципиальный, Валерий действительно был человеком, который, казалось, имел сверхчеловеческие возможности. Но войне чужда жалось и она ежедневно уносит жизни лучших сыновей Украины", – отметили в Комитете по вопросам молодежи и спорта.

15 марта 2024 года во время выполнения боевого задания Валерий Родионов получил взрывную травму. Она оказалась смертельной.

24 марта с Героем простились в Киеве. Дома его ждали родители, сестра и любимая жена.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб Сергей Тарасенко из Киева. 29 марта воина провели в последний путь.

Также сообщалось, что в боях Донецкой области погиб защитник с Волыни. Стрельцу-оператору одного из штурмовых батальонов Василию Куприянчику было всего 20 лет. Он пропал без вести возле населенного пункта Орловка Покровского района Донецкой области 22 марта 2024 года. Впоследствии стало известно, что Герой погиб.

А на Закарпатье получили трагическое известие о гибели под Бахмутом молодого воина Юрия Головчака. До своего 29-го дня рождения он не дожил пять дней