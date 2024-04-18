'До последнего дыхания был предан Украине': на войне погиб защитник со Львовщины. Фото

В боях с врагом оборвалась жизнь военного Степана Дильного из Львовской области. Он защищал Украину в рядах 33-го отдельного стрелкового батальона ВСУ.

Воину навеки остался 51 год. О потере сообщила Городоцкая объединенная территориальная громада.

Степан Николаевич Дильный, 09.01.1973 г. р., проживал в селе Милятин Львовского района.

Встав на защиту Родины, старший солдат воинской части А4026 (33-й отдельный стрелковый батальон) до последнего вздоха оставался преданным государству и родному народу.

Погиб воин 11 апреля 2024 года во время выполнения боевых (специальных) задач. Это трагическое известие поступило из охваченной огнем Донетчины.

У военнослужащего остались жена, дочь и сын, мама, сестра и два брата. О времени встречи воина на городской земле землякам сообщат дополнительно.

"Разделяем боль большой потери с родными и близкими защитника Украины. Благодарность, почет и слава Герою! В сердце народа – навеки!" – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб 38-летний воин Виталий Главатских из Дрогобыча Львовской области. Он служил наводчиком в пулеметном взводе.

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