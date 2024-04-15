Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб защитник со Львовщины. Фото

Выполняя спецзадание на одном из донецких направлений фронта, погиб воин Виталий Главатских из Дрогобыча Львовской области. Он служил наводчиком в пулеметном взводе.

Защитнику было 38 лет. О потере сообщил Дрогобычский городской совет.

Виталий Главатских родился 17 мая 1985 года в Дрогобыче. Учился в СШ №5, а затем в Винницком политехническом университете. Работал на заводе "РЕМА" в Бориславе.

"Поверх рубашки свитер с v-образным вырезом, как у директора школы, делал его недетски серьезным. Под очками скрывался пронзительный, молчаливый, умный взгляд, иногда осматривавший с первой парты от окна весь класс. Голос Виталика можно было услышать только тогда, когда его спрашивали..." – написала о воине его одноклассница Иванна Тытарь.

Она подчеркнула, что в те времена Виталий отличался от сверстников своим взрослым поведением. В школе он никогда никого не обижал, всегда умно и спокойно отвечал на вопросы учителей и, может, и не очень охотно, однако подсказывал одноклассникам на контрольных.

"Виталик был хорошим человеком. Никто и не подозревал, что именно он будет через 20 лет нашим Героем! Война уносит, не выбирая. Не знаю, какую мечту написал на последнем уроке в 11-А классе и запечатал в конверт, который еще никто не открывал, но думаю, что он превзошел нас всех своей отвагой, патриотизмом, героизмом, человечностью. Он наш герой! Герой 5-й школы! Герой нашего города! Герой Украины! Гордимся! Помним! Вечная память и Царство Небесное!" – добавила одноклассница.

В ряды ВСУ мужчина присоединился в ноябре 2022 года, был наводчиком первого отделения пулеметного взвода третьей стрелковой роты в/ч А4026. Погиб воин 8 апреля 2024 года во время выполнения специального задания в районе населенного пункта Новомихайловка на Донетчине. У него остались родители и сестра.

"Дрогобычский городской совет выражает искренние соболезнования семье, родственникам, близким и друзьям по поводу преждевременной смерти нашего земляка и Героя. Скорбим вместе с вами, поддерживаем в час скорби. Время прибытия траурного конвоя с телом защитника сообщим дополнительно. Вечная память Герою! – отметили в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях возле Работино на Запорожском направлении фронта погиб 42-летний воин 65-й ОМБр Роман Кропивницкий из Львова. В прошлом он был капитаном милиции, в ряды ВСУ присоединился добровольцем в начале полномасштабной войны.

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