Ушел на фронт добровольцем: в боях возле Работино погиб защитник из Львова. Фото

На Запорожском направлении фронта погиб воин 65-й ОМБр Роман Кропивницкий из Львова. В прошлом капитан милиции в начале полномасштабной войны добровольцем встал в ряды ВСУ.

Защитнику навеки осталось 42 года. О потере сообщил Львовский городской совет, призвав горожан 9 апреля провести Героя в последний земной путь.

Львовянин Роман Кропивницкий, 13.02.1982 г. р., окончил среднюю общеобразовательную школу №96 МЖК-1. Высшее образование по специальности "право" получил во Львовском национальном университете им. И. Франко и Львовском государственном университете внутренних дел.

В 2004-2005 годах проходил военную службу в воинской части А3478 ВСУ. В течение 2007-2013 годов работал экспертом-криминалистом сектора исследований холодного оружия, трасологических, дактилоскопических исследований и исследований огнестрельного оружия отдела криминалистических исследований в Научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре при Управлении МВД на Львовской железной дороге.

Капитан милиции, награжден нагрудным знаком "За отличие в службе" ІІ степени.

С 2019 года мужчина работал охранником отдела безопасности. А с началом полномасштабного российского вторжения добровольно 28 апреля 2022-го в стал на защиту Родины. Он служил в 65-й отдельной механизированной бригаде оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ.

Воин выполнял боевые задания на территории Запорожской области. В прошлом году 20 июня получил медаль "Ветеран войны – участник боевых действий".

По словам близких, он был умным, целеустремленным, трудолюбивым, настойчивым, честным, справедливым, смелым и тем, кто всегда придет на помощь или выручит в нужный момент.

Погиб Роман Кропивницкий 1 апреля 2024 года во время выполнения боевого задания в районе села Работино Запорожской области. У защитника остались жена, родители, сестра и племянница.

"Родненький, я не верю, что это произошло. Не верю, что потеряла Тебя. Мы только начинали жить. И у нас эту жизнь отняли. Ты всегда говорил, что сделаешь все для нас, для меня, чтобы у меня было все, о чем я могла только мечтать. Все есть, но нет Тебя. Мы были одним целым. Мы понимали друг друга с полслова. А теперь без Тебя, Любимый, пустота… Спасибо, любимый, что позволил быть в твоей жизни, чувствовать твою любовь и быть любимой. Ты навсегда в моем сердце и в моих мыслях", – написала в соцсети Наталья Кропивницкая.

"Наш Герой, мой братец, теперь оберегает нас с небес. Не верится и болит, очень болит... Герои умирают, к сожалению, но память вечно жива! Ромашка, ты всегда в моем сердце такой улыбчивый, добрый… Помню все наши долгие прогулки по городу Льва, все наши разговоры и все наставления! Помню, брат! И никогда не забуду, кто тебя забрал у нас, никогда! Слава нашим Героям! – отметила в Facebook Анна Мальниченко.

Во вторник, 9 апреля, Львов простится с военнослужащим Романом Кропивницким, который погиб от рук российских оккупантов, защищая Украину. Мэрия призывает львовян и гостей города присоединиться к городской церемонии прощания и воздержаться от проведения развлекательных мероприятий и празднований.

Как сообщал OBOZ.UA, отбивая вражеский штурм возле села Спорное на Донетчине, погиб 36-летний воин Роман Дудич из Львовской области. Он был наводчиком пулеметного отделения в рядах одной из бригад.

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