Вернулся на щите: в боях за Украину погиб защитник со Львовщины. Фото

Отбивая вражеский штурм на востоке, погиб военнослужащий Роман Дудич со Львовской области. Он был наводчиком пулеметного отделения в рядах одной из бригад.

Защитнику навеки осталось 36 лет. О потере сообщила Стрыйская районная военная администрация.

Роман Дудич, 27.11.1987 г. р., родился в селе Волчатичи Ходоровской громады. Там окончил школу и проживал.

Родные и знакомые говорят, что он был очень скромным, добрым и искренним, всегда приветливым, внимательным и отзывчивым к каждому, а также трудолюбивым и шутливым.

Присоединившись к Силам обороны, воевал против врага как наводчик пулеметного отделения взвода роты огневой поддержки в/ч А0329 (Воздушные силы ВСУ), которая защищает наши границы на Краматорском направлении.

В боях солдат Роман Дудич проявил мужество, отвагу и ответственность, за что был награжден Благодарностью руководства воинской части.

Несмотря на боевую занятость, воин всегда находил время для звонков и общения. После долгой разлуки с родными мечтал прийти в отпуск, обнять родных. Мечтал увидеться с одноклассниками, друзьями, односельчанами.

Роман Дудич погиб 2 апреля 2024 года в результате наступательно-штурмовых действий врага, получив ранения несовместимые с жизнью, в районе села Спорное Бахмутского района Донецкой области.

"Трудно поверить в суровую реальность: Романа уже не будет с нами! Не встретимся с ним на школьном дворе, на улице. Не поздоровается, не улыбнется, не расспросит, не расскажет о себе. Беспощадная вражеская пуля преждевременно оборвала его жизнь", – отметили в Волчатицкой гимназии.

У защитника остались мама, сестра, племянники. В воскресенье, 7 апреля, с ним простились в селе Городищенское.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего воина. Вечная память, честь и слава Герою!" – отметили в Стрыйской РВА.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 апреля Львовщина попрощалась с лейтенантом Арсеном Мартынюком, который в свои 22 года погиб в боях на Донетчине. Молодой воин был начальником разведки штаба самоходного артиллерийского дивизиона.

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