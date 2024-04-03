Ему навсегда будет 22: в боях на Бахмутском направлении погиб лейтенант из Львовской области. Фото

В четверг, 4 апреля Львовщина будет встречать украинского защитника, лейтенанта Арсена Мартынюка, возвращающегося домой на щите. Молодому Герою навсегда останется 22 года. Он должен был строить будущее нашей страны, но пал в бою с российскими захватчиками за ее свободу.

Арсен Борисович Мартынюк погиб 1 апреля. Печальное известие сообщили в Бродовском городском совете.

Украинский воин в своем юном возрасте был начальником разведки штаба самоходного артиллерийского дивизиона воинской части. Имел звание лейтенанта.

Свой последний бой Арсен Мартынюк принял в Бахмутском районе Донецкой области.

Его родные Броды будут встречать своего Героя 4 апреля в 14 часов на ул. 22 января около сквера 900-летия города.

"Колонна пройдет в Дом Скорби на 22 января. Там состоится парастас", – говорится в сообщении горсовета города.

Прощание с погибшим воином состоится на следующий день, 5 апреля.

"Скорбная колонна пройдет от 22 января в церковь Воздвижения Честного Животворящего Креста, где состоится чин похорон. Потом через площадь Рынок сопровождаем павшего Героя к центральному кладбищу", – сообщили в мэрии.

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