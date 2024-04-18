Отдал жизнь за Украину: в боях под Бахмутом погиб википедист-историк Юрий Лущай. Фото

Украинский защитник, историк и википедист Юрий Лущай погиб на Донетчине, защищая Родину от оккупантов. Герою навсегда осталось 42 года.

Военный с 28 марта считался пропавшим без вести, впоследствии стало известно, что в тот день он погиб вследствие российского обстрела. О потере сообщили коллеги павшего воина.

В частности, исследователь Владислав Гулевич написал в Facebook, что Юрий Лущай погиб неподалеку от города Часов Яр Бахмутского района Донецкой области.

"Юрий родом из Краматорска Донецкой области. Он добровольцем пошел на фронт защищать Украину и свой город", – рассказал Гулевич.

Он добавил, что последняя статья Юрия была посвящена сведениям венецианского путешественника Марко Поло о Киевской Руси, недавно она вышла в журнале "Северянская летопись".

Коллега павшего Героя википедист Олег Юнаков, в свою очередь, рассказал "Детектор Медиа", что Юрий Лущай вступил в ряды Вооруженных сил Украины в январе 2023 года и стал стрелком. В июне 2023 года получил звание старшего солдата.

Юрий Лущай родился 10 февраля 1982 года в Краматорске в семье работников Новокраматорского машиностроительного завода. В 2006 окончил магистратуру исторического факультета Харьковского национального университета имени Каразина, исследовал историю Древней Руси, культуру славян Средневековья, а также славянскую лингвистику. Знал древнерусский, русский, украинский, беларуский, болгарский и польский языки.

В начале 2010-х годов учился в Харьковском педуниверситете, получил степень кандидата исторических наук. Работал преподавателем, автор десятков научных статей.

С 2009 года писал в русскоязычном разделе "Википедии". В 2012 получил права патрульного и откатчика (функции пользователей, контролирующих качество контента статей "Вики"). С 2018 года – администратор.

В 2015, 2017 и 2020 годах избирался в Арбитражный комитет "Википедии" (обязательная коллегия редакторов для разрешения споров).

"Большинство правок делаю в больницах, а если правок долго нет, значит, у меня такая возможность отсутствует. Если в течение месяца не будет правок, то меня больше нет", – написал 13 декабря 2023 года Юрий на своей странице "Википедии".

29 февраля в интервью он сказал: "Я очень люблю Украину и хочу, чтобы здесь не было ни одного врага. После победы я хочу видеть родной Краматорск цветущим, хочу, чтобы мой родной город, как и другие населенные пункты Донбасса, развивался, предприятия работали, чтобы все вернулись домой".

С Героем простились 10 апреля в селе Великие Лучки на Закарпатье.

Как сообщал OBOZ.UA, под Авдеевкой пал военный с Киевщины Евгений Хижняк. У защитника остались маленькая дочь, жена, мать и брат.

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