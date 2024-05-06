Двое детей остались без отца: в боях в Донецкой области погиб стрелок-санитар с Харьковщины. Фото

Защищая Украину от российских оккупантов, погиб стрелок-санитар с Харьковщины Олег Иванович Куров. Герой отдал свою жизнь в боях вблизи населенного пункта Верхнекаменское Бахмутского района Донецкой области.

Об этом сообщил председатель Песочинского поселкового совета Харьковского района Харьковской области Олег Чернобай. "Защищая Украину и каждого из нас от врагов, героически погиб мужественный воин, настоящий патриот своей Родины Олег Иванович Куров, 1976 г.р., стрелок-санитар механизированного отделения механизированного взвода механизированной роты механизированного батальона воинской части А0693", – говорится в сообщении.

Олег Куров встал на защиту страны в июле 2022 года, во время боевых действий за нашу Родину проявил стойкость, мужество и преданность. Трагически погиб воин 10 апреля 2024 года вблизи населенного пункта Верхнекаменское Бахмутского района Донецкой области.

Отмечается, что двое его детей остались без отца.

"От имени всей громады выражаю искренние соболезнования родным и близким Олега Ивановича. Разделяем ваше горе и грустим вместе с вами. Пусть светлая память об Олеге и его подвиге навсегда останется в наших сердцах!" – отметил Чернобай.

Напомним, на Краматорском направлении, выполняя боевое задание, погиб 25-летний житель Киевщины Николай Ткачев. Жизнь защитника Украины оборвалась 16 апреля.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне против российских оккупантов погибли три военнослужащих 65-го отдельного батальона Стрыйской теробороны ВСУ. Это Александр Луковец (позывной "Броня"), Оксана Демчук ("Гуцулка") и Андрей Сидор ("Малыш").

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!