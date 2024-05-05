Непоправимая потеря: в боях за Украину погибли трое бойцов Стрыйского батальона ТрО

На войне против российских оккупантов погибли трое военнослужащих 65-го отдельного батальона Стрыйской территориальной обороны ВСУ. Это Александр Луковец (позывной "Броня"), Оксана Демчук ("Гуцулка") и Андрей Сидор ("Малыш").

Трагедию подтвердила на странице в Facebook Стрыйская районная государственная (военная) администрация Львовской области. "Вечная память, честь и уважение Героям!" – написала пресс-служба.

Александр Луковец родом из села Липовка Тростянецкой громады защищал Украину еще во время АТО. Герою навеки 36 лет.

За день до гибели он отличился при отражении вражеской атаки. У воина остались родители.

"Его улыбка и жизнерадостность сочетались с серьезностью и ответственностью. Всегда умел подшутить и поддержать разговор", – рассказали на Facebook-странице побратимы Героя.

Оксане Демчук было 35 лет. Она родом из села Подорожное Стрыйской громады.

В батальоне Демчук назвали невероятной женщиной, доброй, порядочной, вежливой. На войне от нее всегда веяло уверенностью, верой, позитивом.

"Весь военкомат прибежал смотреть, что девушка пришла и хочет служить", – рассказывала Демчук.

Она никогда не любила поблажек и привилегий "как для женщины". Наравне с мужчинами дежурила на боевых позициях и обустраивала их.

У нашей защитницы остались три брата и одна сестра.

Андрей Сидор родился в селе Луги Стрыйской громады. Ему было 33 года.

"На войне человеку очень тяжело сохранить свою человечность. Андрей не только сохранил ее, но и приумножил. Очень внимательно относился к проблемам каждого бойца. Всегда веселый, жизнерадостный и позитивный. Настоящий боевой командир. Не раз лично вел своих ребят в бой", – рассказали в Стрыйском батальоне ТрО ВСУ.

Без мужа осталась жена, без отца – двое маленьких детей.

Как писал OBOZ.UA:

– 22 апреля на Луганщине во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Виктор Щетинкин. Солдат служил стрелком-снайпером аэромобильного отделения аэромобильного батальона.

– Жизнь за Украину также отдал Виталий Шнуренко с позывным "Буба". За проявленное мужество и успешное выполнение задач он был награжден нагрудным знаком "Золотой крест" главнокомандующего ВСУ.

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