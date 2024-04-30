Без отца остались двое детей: в боях за Украину погиб воин, награжденный 'Золотым крестом'. Фото

На фронте погиб молодой военный Виталий Шнуренко с позывным "Буба". За проявленное мужество и успешное выполнение задач во время боя он был награжден нагрудным знаком "Золотой крест" главнокомандующего ВСУ.

Дома защитника не дождались жена и двое маленьких детей. О потере побратима сообщил военнослужащий Егор Фирсов – депутат ВРУ седьмого-восьмого созывов.

"Когда его награждали "Золотым крестом" от Залужного – он не поверил. А мы знали – именно без него, его энергии и умений, у нас бы ничего не получилось", – подчеркнул парамедик 109-й бригады территориальной обороны.

Он добавил, что "Буба" был не просто одним из бойцов взвода, а, как и каждый, – членом их большой семьи.

Побратим вспомнил, как мужественный воин волновался, когда в январе он выполнял боевые задания на передовой, а в это время его жена рожала сына.

Для сослуживцев Виталий был обычным простым парнем, умеющий своей прямотой и чувством юмора разрядить любую напряженную ситуацию, которых во время службы возникало множество.

"Наш Виталий Шнуренко "Буба" навсегда в строю… Почивай с миром, друг…" – подытожил Фирсов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области на поле боя погиб стрелок-снайпер Евгений Сливка из Ирпеня. В начале полномасштабной войны мужчина с семьей пережил российскую оккупацию, уже в августе 2022-го он добровольно мобилизовался в ВСУ.

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