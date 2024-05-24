'Прошел много горячих точек': в боях за Украину погиб защитник с Ивано-Франковщины. Фото

На фронте в боях против врага погиб молодой воин Роман Панькив из Ивано-Франковской области. Он прошел много горячих точек передовой, дважды получал ранения, однако снова возвращался в строй.

Он служил в 78-м отдельном десантно-штурмовом полку "Герц" (78-й ОДШП). О потере сообщили в соцсетях его побратимы.

"Цена нашей победы очень велика. В борьбе за нашу свободу мы теряем лучших. Во время выполнения боевой задачи погиб наш Брат – Панькив Роман Романович, позывной "Загиблик", – говорится в посте.

Там подчеркнули, что он воевал с начала полномасштабной, попав в разведывательную роту бригады. Несмотря на молодой возраст, был очень мотивированным, умным и амбициозным воином.

Роман прошел через много горячих точек фронта – от операций на Киевщине до востока, участвовал в контрнаступлении ВСУ на Запорожье, а затем снова в боях на Донбассе.

"Уже после окончания Киевской операции я познакомился с этим парнем… Панькив Роман – веселый, положительный и теперь вечно молодой. Почивай с миром, воин, вечный почет тебе. Искренние соболезнования родным и близким", – написал земляк Героя и тоже защитник Андрей Филиппов.

Побратимы говорят, что Роман дважды был ранен, но каждый раз возвращался в строй. Он всегда первым приходил на помощь тем, кто в этом нуждался – в войске и в мирной жизни.

"Все друзья, как военные, так и гражданские – просто обожали его. Рома был человеком-душой, добрым, мужественным и вежливым. Это невосполнимая потеря для нас всех", – отметили в полку "Герец".

Военные товарищи открыли сбор в помощь его семье. В пятницу, 24 мая, состоится парастас по Герою, а похороны – 25 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб боевой медик Олег Сютрик с Прикарпатья. Он служил в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!