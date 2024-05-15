Спасал жизнь других: на фронте погиб боевой медик из Ивано-Франковска. Фото

На фронте погиб боевой медик 128 отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Олег Сютрик. Его старший брат Ярослав тоже стоит на защите страны.

Олег Сютрик жил в Ивано-Франковске, в гражданской жизни работал врачом-фтизиатром, а с 2017 года – боевым медиком в АТО. С начала полномасштабного российского вторжения находился на передовой, на разных горячих направлениях, сообщил в Facebook Департамент здравоохранения Ивано-Франковской ОГА.

В Facebook-сообществе "Медицина Прикарпатья" коллеги Олега Владимировича Сютрика попросили вспомнить его добрым словом и передали близким воина соболезнования.

"Он служил преданно и честно, болел за свою работу. Олег спасал жизнь. Он глубоко переживал каждую потерю", – написал Олег Костин.

"Глубокие соболезнования маме, которая на этой войне потеряла младшего сына, старший сын Ярослав тоже медик и тоже на войне", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На войне против российских оккупантов 8 мая погиб главный сержант Иван Билак. 45-летний Герой служил командиром миномета в 110-й отдельной механизированной бригаде ВС Украины.

– 11 мая в Ивано-Франковске попрощались с воином, погибшим на передовой. Уроженец Северодонецка, что на Луганщине, Дмитрий Чеботарев до последнего вздоха защищал родную землю. Последний бой он принял в Донецкой области.

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