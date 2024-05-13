"Война разрушила все планы": в боях за Украину погиб командир с Прикарпатья Иван Билак. Фото

На войне против российских оккупантов 8 мая погиб главный сержант Иван Билак. 45-летний Герой служил командиром миномета в 110 отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины.

Во время вражеского артиллерийского обстрела в районе села Архангельское (Донетчина) военнослужащий получил ранения, которые стали смертельными. О трагедии сообщил председатель Надворнянского городского совета (Ивано-Франковщина) Зиновий Андрийович в Facebook.

Билак Иван Федорович, 1979 года рождения, был родом из села Подвиноградов (Закарпатская область). Проживал в Верхнемайданском старостинском округе Ивано-Франковской области.

Украинец был добрым, чутким человеком, образцовым отцом, Героем, преданным служению народу Украины и государству.

"Ему было непросто, но может ли быть просто на войне... Пытался о событиях не говорить о по телефону. Иван очень хотел вернуться домой. Он невероятно ждал, когда война закончится, чтобы приехать, или хотя бы отпуск... Жестокая кровавая война разрушила все мечты и планы" – написал Зиновий Андрийович.

Руководитель городского совета передал близким мужчины свои соболезнования. "Пусть опека Всевышнего облегчит горечь потери дорогого и родного человека. Пусть доброе и светлое воспоминание о мужественном Воине Света навсегда останется в памяти всех, кто знал и чтил его", – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA:

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