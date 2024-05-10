Ему навсегда будет 24: в боях на Донетчине погиб защитник с Волыни. Фото

Защищая Украину от российского агрессора, погиб 24-летний волынин Владислав Богомаз. Молодой воин воевал на Бахмутском направлении фронта.

Несколько месяцев понадобилось, чтобы доставить тело Героя домой, чтобы родные смогли достойно провести его в последний земной путь. Об этом сообщила Вишневская сельская территориальная громада.

Владислав Богомаз родился 1 октября 1999 года и проживал в селе Бережцы Ковельского района.

Присоединившись к рядам ВСУ, он стал механиком второго расчета первого самоходного артиллерийского взвода первой артиллерийской самоходной батареи самоходного артиллерийского дивизиона. Имел воинское звание солдат.

Погиб военнослужащий 27 февраля 2024 года в боях вблизи населенного пункта Ивановское Бахмутского района Донецкой области.

"Был предан военной присяге на верность украинскому народу. Искренние соболезнования родным и близким", – отметили в громаде.

Волонтер Екатерина Мокренко сообщила, что Владислав воевал в самом аду. Так рассказывала его мама Александра, которая знала всех близких побратимов сына. Они созванивались, переписывались, женщина волновалась за всех, называла их своими сыновьями.

"Мы долго не хотели верить и принять эту реальность, потому что Влад стал очень близким нам… Потому что слишком болит эта реальность… Владик. Так называла его мама. Наш Ангел в камуфляже. Новейший Герой Украины. Твой бой кончился, наш Герой… Но ты навечно в строю. Тебе навсегда 24", – написала волонтер.

В пятницу, 10 мая, в родном крае ждут возвращения Героя домой "на щите" и призвали земляков достойно провести его в последний земной путь. В целях чествования памяти воина на территории громады 9-11 мая объявлены Дни траура.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Авдеевском направлении погиб 40-летний защитник Александр Машлай с Волыни. Эколог по специальности он ушел на фронт добровольцем в первые дни полномасштабной войны, служил в рядах 25-го отдельного штурмового батальона.

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