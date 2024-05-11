Ему должно было исполниться 50: на фронте погиб защитник с Прикарпатья, три сына которого также защищают Украину. Фото

В Ивано-Франковске 11 мая прощаются с воином, погибшим в боях за Украину. Уроженец Северодонецка на Луганщине, Дмитрий Чеботарев до последнего вздоха защищал родную землю от российских захватчиков, последний бой приняв в Донецкой области.

В этом году Дмитрию могло исполниться 50 лет, трое его сыновей, как и отец, встали на защиту Украины. О гибели воина рассказали в Луганской областной военной администрации.

"Сегодня в Ивано-Франковске в последний путь проводят северодончанина Дмитрия Чеботарева. Он погиб 4 мая при выполнении боевого задания вблизи села Нетайлово Донецкой области. У Героя остались жена, и три сына, которые сейчас защищают Родину", – сообщили в Луганской ОВА.

Там добавили, что в этом году Дмитрий Чеботарев мог отпраздновать юбилей: ему исполнялось 50 лет.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб военный из Киевской области Иван Романок. Герою отныне и навеки останется 21 год.

Также сообщалось, что в боях на Донецком направлении погиб защитник из Полтавщины Игорь Дамрин. Ему было 35 лет.