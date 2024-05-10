В боях на Донецком направлении погиб защитник из Полтавщины Игорь Дамрин. Фото

С войны против российских оккупантов вернулся на щите на родную Полтавщину старший солдат Игорь Дамрин. Свой последний бой Герой принял 27 марта в Донецкой области.

О гибели украинского защитника сообщили в Заводской общине. Отмечается, что у погибшего остались жена, сестра и бабушка.

Игорь Дамрин родился 1 июня 1988 года в Заводском Полтавской области. В родном городе окончил среднюю школу, затем учился в местном ПТУ № 32, где получил такую мирную профессию столяра.

Как и все молодые люди, Игорь мечтал о счастливой жизни. Женился, вместе с любимой строил планы на будущее. Но все это разрушила война, развязанная против нашей страны кровожадным соседом Россией.

В самом начале полномасштабного вторжения, 18 марта 2022 года, Игорь Дамрин был мобилизован в ряды Национальной гвардии Украины. На фронте имел звание старшего солдата.

За это время Герой побывал на многих горячих позициях. Погиб во время боевых действий на Донецком направлении.

Игорю Дамрину навсегда останется 35 лет.

В последний путь Героя проведут в воскресенье 12 мая. Для чествования погибшего военного жители общины создадут живой коридор. Похоронят Героя на кладбище массива в Брисе.

Как сообщал OBOZ.UA:

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