Отдал жизнь за Украину: в Виннице попрощались с Назарием Гринцевичем на псевдо "Гринка". Фото и видео

В Виннице 10 мая провели в последний путь воина-азовца Назария Гринцевича ("Гренку"), который погиб во время стрелкового боя 10 марта вблизи Кременной Луганской области. 21-летний Герой был одним из самых молодых защитников "Азовстали", провел четыре месяца во вражеском плену, после чего вернулся на передовую.

Как передает "Суспільне", панихиду организовали в Свято-Преображенском кафедральном соборе. Воина похоронили на Аллее Славы на Сабаровском кладбище Винницы.

Побратимы-азовцы также организовали акцию на стадионе "Нива", чтобы почтить память военнослужащего.

На "Азовстали" в Мариуполе в начал полномасштабного российского вторжения Гринцевич вместе с побратимами три месяца держал оборону. Более четырех месяцев оккупанты держали его в плену в колонии на территории так называемой "ДНР".

Защитника вместе с 215 другими украинскими военнопленными освободили 21 сентября 2022 года.

После этого "Гренка" с товарищами основал подразделение "Контакт 12". Там Гринцевич служил командиром взвода оптических наблюдателей.

Тело Героя сотни людей живым коридором встретили в Виннице 9 мая. Патриоты взяли с собой флаги Украины, жгли фаера.

Как писал OBOZ.UA, защищая Украину на восточной линии фронта, 5 мая погиб 29-летний Андрей Логовский, житель села Славная Тернопольской области. Старший сержант начал службу 14 марта 2022 года.

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