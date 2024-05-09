Был самым молодым защитником 'Азовстали': в Виннице живым коридором встретили павшего героя Назария Гринцевича

В Виннице сотни украинцев живым коридором встретили погибшего в боях против российских оккупантов воина Наразия Гринцевича. Он был одним из самых молодых защитников "Азовстали" в Мариуполе. Жизнь бойца оборвалась на 21 году.

Он прошел 4 месяца российского плена, а по возращению в родную страну снова отправился на фронт. Об этом сообщает Telegram-канал "Мы Украина".

Вместе с побратимами Назарий Гринцевич держал оборону в Мариуполе почти три месяца, работал парамедиком и спасал раненых. Затем воин попал в российский плен, из которого его удалось освободить.

Когда Назарий Гринцевич вернулся в Украину, он вместе с побратимами основал подразделение "Контакт 12", где командовал взводом оптических наблюдателей. Защитник погиб бою с оккупантами 10 марта.

"Вес этой потери для каждого из нас и для Украины невозможно описать словами. "Гренка" – бесстрашный участник уличной борьбы за Украину с малых лет, впоследствии – азовец, прошедший ожесточенные бои окруженного Мариуполя, получил ранения, прошел вражеский плен и вернулся в строй. Своей безграничной энергией и вдохновением он вел за собой десятки и вдохновлял тысячи людей. И его пример будет вечно светить будущим поколениям", – рассказывают его побратимы из подраздела "Контакт 12".

Напомним, 10 апреля вблизи населенного пункта Верхнекаменское Бахмутского района Донецкой области погиб стрелок-санитар с Харьковщины Олег Куров. У него осталось двое детей.

Ранее стало известно о гибели на Авдеевском направлении Александра Машлая. Герой был родом с Волыни. Эколог по специальности, националист и революционер по призванию, он ушел на фронт добровольцем в первые дни полномасштабного вторжения России.

Как сообщал OBOZ.UA, во время боя с врагом погиб военный с Киевщины Максим Гарасименко. Жизнь защитника Украины оборвалась 26 апреля.

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