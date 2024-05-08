Боролись за Украину: на Авдеевском направлении погибли два грузинских добровольца. Фото

На войне с РФ в Украине погибли два грузинских бойца. Это воины отряда "Черный орел" Давид Гогадзе и Бессо Ломидзе.

Трагическое известие распространила 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода. Именно в ее составе и работает отряд "Черный орел".

"В результате боевых действий на направлении Авдеевки погибли бойцы отряда "Черный орел" Давид Гогадзе и Бесо Ломидзе. Отряд "Черный орел" выражает соболезнования семьям в связи с большой потерей. Борьба продолжается до последней капли крови, до последнего дыхания", - отметили воины.

В сети отмечают, что погибшие были хорошими ребятами.

Хотя 28 ОМБ находится на Одесском направлении, подразделение "Черный орел" работает на адском Бахмутском направлении - Часов Яр, Курдюмовка.

Как отмечают грузинские массмедиа, в Украине достаточно много грузинских добровольцев, не менее 1500 человек. В частности, известно о четырех подразделениях - кроме указанного "Черного орла" это еще "Грузинский легион", "Кавказский легион" и подразделение "Тбилиси".

По их сообщениям, уже более 60-ти грузинских бойцов погибли на войне в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб молодой воин-"азовец", 21-летний Назарий "Гренка" Гринцевич из Винницы. В составе легендарной бригады он защищал Мариуполь, став самым молодым защитником этого разрушенного россиянами города на побережье Азовского моря.

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Также сообщалось, что в Донецкой области погиб стрелок-санитар из Харьковской области. У Олега Курова осталось двое детей.