До начала полномасштабной войны жил в Москве: в боях за Украину погиб беларуский доброволец с позывным 'Газ'. Фото

На войне в Украине погиб еще один беларуский доброволец, воевавший против российских оккупантов. Воин с позывным "Газ" служил в Интернациональном легионе территориальной обороны Вооруженных сил Украины, ему было 25 лет.

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Об этом сообщили "Белсат" и "Наша Ніва". Беларус, родившийся в Новополоцке, с 16 лет жил в Москве – туда он переехал к своему отцу, гражданину России.

К моменту начала полномасштабной войны "Газ" находился в столице РФ и имел и беларуское, и российское гражданство. Тогда беларус работал коммерческим директором по развитию предприятия по производству автозапчастей и был далек от политики. Даже о беларуских протестах 2020 года знал только поверхностно.

"Однако жить в России стало невыносимо: военная пропаганда была на каждом шагу", – говорил "Газ".

В конце концов в августе 2022 года он вернулся в Беларусь. Живя в Новополоцке, а затем в Минске, считал себя беларуским патриотом. А в конце 2023 окончательно решил воевать за Украину и подал заявку в Интернациональный легион.

Семья добровольца не поддержала его выбор. Его отец-россиянин оборвал с ним связь. "Моя мама беларуска, она отреагировала как обычная мама. Она сказала, что это опасно, сначала были слезы, а потом просто принятие. Сейчас мы с ней общаемся, поднимаем темы, которые раньше были для нее тяжелыми. И все хорошо. Бабушка говорила, что я пошел воевать только за деньги, тетя меня тоже не поддержала, говорила, что это неправильно", – рассказывал беларус.

"Я очень рад, что сделал такой выбор. Единственное, о чем я сожалею, что не поехал в Украину раньше", – добавлял он.

Весной 2024 года "Газ" уже прошел курсы подготовки и участвовал в боевых действиях. Между этим он научился управлять FPV-дронами.

Друзья добровольца в соцсетях сообщили, что похорон воина уже состоялся.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в боях за Украину под Бахмутом погиб доброволец из Беларуси Алексей Авдеенко с псевдо "Якуб". Мужчина жил в Украине с 2016 года и защищал украинскую землю еще со времен войны на Донбассе.

Беларус Павел Горбач с позывным "Борт" также стал в защиту нашей страны в начале 2022 года. Он вместе с украинскими побратимами освобождал от россиян город Ирпень. В октябре 2023 года стало известно о гибели воина.

Защищая Украину, погиб еще один доброволец из Беларуси. Воин с псевдо "Краков" получил смертельные ранения в Харьковской области еще в марте 2024-го, однако широко известно об этом стало только летом.

Всего с начала 2014 года за независимость и свободу Украины погибли около 60 беларусов. Имена большого числа из них не разглашаются из-за угрозы преследования их родственников в Беларуси.

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