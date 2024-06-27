Авто было без дверей: офицер рассказал, как оккупанты пытались штурмовать позиции НГУ на "Жигулях"

Российские захватчики однажды пытались провести штурм на "Жигулях". У авто отсутствовали двери, чтобы вражеская пехота могла быстро высадиться, однако такой трюк успеху противнику не принес.

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Оккупантов остановили военнослужащие Национальной гвардии Украины. Об этом случае в эфире "Мы – Украина" 27 июня рассказал офицер секции планирования бригады "Рубеж" Дмитрий Кожубенко.

Майор НГУ со смехом сообщил, что примерно месяц назад россияне очень удивили защитников Украины. "Они штурмовали наши позиции на "Жигулях", – сказал Кожубенко.

"Это был автомобиль ВАЗ-2104, но без дверей. Он был максимально подготовлен к быстрому десантированию пехоты, но россияне демилитаризовали себя и автомобиль очень быстро", – заявил майор Нацгвардии.

Он признался, что уже не знает, что такого должен сделать противник, чтобы удивить украинских воинов.

Штурмы оккупанты проводили также с помощью баги, квадроциклов, мотоциклов. "Бронетехника – само собой. Единственное, если они сейчас будут ехать на моноколесе или велосипеде, это уже будет что-то из ряда вон выходящее", – пошутил Кожубенко.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины 26 мая обезвредили в боях 155 единиц военной техники и вооружения ВС РФ. Также ликвидировали и ранили по меньшей мере 1260 захватчиков.

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