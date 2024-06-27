ВСУ обезвредили 1260 оккупантов и 42 артсистемы врага за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины в течение 26 мая обезвредили в боях 155 единиц военной техники и вооружения армии РФ. В то же время ликвидировали и ранили по меньшей мере 1260 оккупантов.

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Общие потери живой силы войск агрессора в войне составляют около 539 320. Обновленные данные сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Так, кроме личного состава, накануне наши воины отминусовали 42 артиллерийские системы (всего 14 363), девять боевых бронированных машин (15 459), пять средств ПВО (868), три танка (8042) оккупационных сил.

Защитники сбили 24 российских БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 11 459), сожгли 64 единицы автомобильной техники и автоцистерн (в общем 19 468), 11 – спецтехники (2420).

С начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили 2324 крылатые ракеты, 1108 РСЗО, 359 самолетов, 326 вертолета, 28 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники Украины на Донетчине уничтожили российский ЗРПК "Панцирь-С1". В результате удара с HIMARS вражеский комплекс выгорел изнутри.

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