Выгорел изнутри: появились фото уничтоженного в Донецкой области российского ЗРПК 'Панцирь-С1'

В сети появились фото уничтоженного на Донетчине украинскими воинами российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1". В результате удара РСЗО HIMARS он полностью выгорел изнутри.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Досье Шпиона". По данным автора паблика, оккупанты в результате удара не пострадали.

Telegram-канал "Досье Шпиона" опубликовал фотографии, на которых запечатлен уничтоженный российский "Панцирь-С1". Поражение было произведено на Донетчине в период з 15 по 20 июня текущего года.

"Удар РСЗО HIMARS. Ракета ударила рядом, вследствие чего, комплекс выгорел изнутри. Личный состав не пострадал... P.S. Прошу обратить внимание на живописность фото. Автор – талант", – отмечено в сообщении.

Напомним, накануне, 24 июня, общие потери российских оккупантов составили 1180 человек за сутки. Украинские воины также уничтожили четыре вражеских танка, 18 боевых бронированных машин, 35 артиллерийских систем, 31 БПЛА ОТР, крылатую ракету, 58 автомобилей и шесть единиц специальной техники.

Только воины Воздушных сил и ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили три места скопления личного состава, один район сосредоточения ВВТ и два состава боеприпасов противника.