ВСУ отминусовали еще 1180 оккупантов и 18 бронемашин армии РФ – Генштаб

Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны "демилитаризовали" уже около 536 840 личного состава армии РФ. Из них минимум 1180 оккупантов попали в этот список 24 июня.

Также во время боев накануне защитники обезвредили 153 единицы военной техники и вооружения российских войск. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Так, за прошедшие сутки украинские воины обезвредили 35 российских артиллерийских систем (всего 14 281), 18 боевых бронированных машин (15 431), четыре танка (8035).

С неба защитники приземлили 31 вражеский БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 11 413), силы ПВО сбили одну крылатую ракету (2324).

Кроме этого, уничтожено 58 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 19 362), шесть – спецтехники (2403) оккупантов.

С начала полномасштабной войны ВСУ также сожгли 1108 РСЗО, 863 средства ПВО, сбили 359 самолетов и 326 вертолетов, потопили 28 корабля/катеров и подлодку армии РФ.

Видео дня

Как сообщал OBOZ.UA, в результате атаки Сил обороны на военный полигон российских оккупационных войск в Ейске Краснодарского края РФ было уничтожено около 120 БПЛА разных видов. Взрывы на объекте захватчиков прогремели в ночь на 21 июня.

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