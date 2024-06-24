120 дронов разных марок и не только: в ВМС обнародовали последствия атаки на военный полигон в Ейске

В результате атаки Сил обороны на военный полигон российских оккупационных войск в Ейске Краснодарского края РФ было уничтожено около 120 БПЛА разных видов. Взрывы на объекте захватчиков гремели в ночь на 21 июня.

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О последствиях атаки рассказали на официальном Telegram-канале Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Атака на полигон врага была проведена во взаимодействии со Службой безопасности Украины.

Как отмечается, были поражены объекты военного полигона 726-го учебного центра ПВО (в/ч 33859, Ейск) в Краснодарском крае государства-агрессора. Это заведение занимается обучением и подготовкой оккупантов для использования БПЛА различных видов.

В результате удара было уничтожено:

– "Shahed-136"/"Герань-2" – 20 единиц;

– ударный БПЛА "Ланцет" – 50 единиц;

– разведывательный БПЛА "ZALA" – 40 единиц;

– разведывательный БПЛА "SuperCam" – 10 единиц.

Также есть погибшие среди инструкторского состава и технического персонала из Елабуги.

Напомним, в ночь на 21 июня Военно-морские силы Вооруженных сил Украины вместе со Службой безопасности ударили по месту, где собирали ударные БПЛА. Утром 23 июня в ВМС заявили о подтверждении уничтожения состава "Шахедов" и сопутствующей инфраструктуры.

Аналитики, изучив спутниковые снимки с места удара, предположили, что по объекту оккупантов ударили ракетой "Нептун".

Как сообщал OBOZ.UA, в сеть попали фото последствий попадания по месту сборника "Шахедов" в российском Ейске Краснодарского края. Судя по опубликованным кадрам, стратегический объект страны-агрессора было уничтожено.

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