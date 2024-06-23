Пораженный склад 'Шахедов' показали на новых фото: разрушения колоссальные

В сеть попали фото последствий попадания по месту сборки "Шахедов" в российском Ейске Краснодарского края. Судя по опубликованным кадрам, стратегический объект страны-агрессора был уничтожен.

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В частности, на снимках видны колоссальные разрушения. Если ранее были обнародованы фото последствий прилета в Ейске со спутника, новые кадры сняты с земли.

Напомним, в ночь на 21 июня Военно-морские силы Вооруженных сил Украины вместе со Службой безопасности ударили по месту, где собирали ударные БПЛА.

Утром 23 июня в ВМС заявили о подтверждении уничтожения склада "Шахедов" и сопутствующей инфраструктуры.

"Новые спутниковые снимки подтверждают уничтожение в ночь на 21 июня мест хранения и подготовки к применению Shahed-136/"Герань-2", учебных корпусов, пунктов управления и связи расчетов этих БПЛА, расположенных в Краснодарском крае", – заявили в ведомстве.

Также уничтожены квалифицированные инструкторы, которые готовили персонал по обслуживанию пусков дронов-камикадзе и курсантов, которых обучали наносить удары по Украине с помощью "Шахедов".

Как отметил OSINT-аналитик Брэди Африк, центр базировался вблизи Ейска в 130 км от линии столкновения.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 21 июня в селе Воронцовка под Ейском слышали взрывы с последующей детонацией. По данным источников, там был поражен полигон 167-го учебного центра.

В Генштабе ВСУ заявили о поражении места хранения "Шахедов"/"Гераней-2" в Краснодарском крае. Также поражены учебные корпуса, пункты управления и связи расчетов этих БПЛА.

Аналитики, изучив спутниковые снимки с места удара, допустили, что по объекту оккупантов ударили ракетой "Нептун".

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