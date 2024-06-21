Прилет был в казарму войсковой части ПВО под Ейском: всплыли подробности атаки на Краснодарский край

В ночь на 21 июня в селе Воронцовка Краснодарского края России услышали взрывы. Предварительно, атакована казарма 726-го учебного центра войск ПВО Сухопутных войск РФ (в/ч 33859), есть "трехсотые" среди военнослужащих страны-агрессора.

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Telegram-канал ASTRA (со ссылкой на источники в экстренных службах региона) утром в пятницу написал о девяти раненых. Точные последствия операции устанавливаются.

Заявляется, что военный объект поразила неустановленная ракета.

"Здание казармы повреждено, ранены девять российских военнослужащих... Ни местные власти, ни минобороны о ракетной атаке на войсковую часть ПВО не сообщили", – отметили авторы поста.

Всего, по утверждению МО государства-агрессора, противовоздушная оборона Краснодарского края отбила в ночь на 21 июня атаку 43 беспилотников.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 21 июня Генеральный штаб ВСУ заявил, что Силы обороны поразили несколько объектов нефтеперерабатывающей отрасли и другие важнейшие цели на территории страны-агрессора России. Среди них склад горюче-смазочных материалов в Тамбовской области, нефтебаза "Энемская" в Адыгее и т.д.

– Также в эту ночь на взрывы и БПЛА жаловались во временно оккупированном россиянами украинском Крыму.

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