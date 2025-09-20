Автомобиль с журналистами подорвался на мине вблизи Покровска, есть пострадавшие: все подробности

Под Покровском Донецкой области на российской магнитной мине подорвался автомобиль со съемочной группой "5 канала". Все члены экипажа остались живы, но получили контузии, у одного человека ранение ноги.

Об этом рассказала военный корреспондент "5 канала" Ольга Калиновская. По ее словам, россияне знают все пути в город, которых осталось немного, и активно минируют их.

Обычно, когда автомобили едут по этим путям на Покровск, разведчики, операторы БПЛА обязательно просматривают эти дороги. Если на них обнаруживают мины, военные разминируют пути с помощью сбросов. Однако на этот раз вражескую мину не заметили среди хлама на дороге.

"Мы достаточно долго со "смежниками" провели (в дороге – Ред.). В это время над нами постоянно летали дроны. И в это время очевидно была брошена эта магнитная мина, и она попала в хлам, который там был. На том повороте уже был подожженый и подбитый автомобиль, там было очень много остатков вражеских дронов, и эта мина упала так, что очевидно никто ее не заметил. Вот мы ее и поймали", – сказала корреспондентка.

Что произошло по дороге на Покровск

Дорога в город на этот раз заняла втрое дольше, чем планировалось. Журналисты ехали около шести часов из-за вынужденных остановок в результате предупреждения об ударных дронах.

"Иногда "коридорчик" для движения открывался, иногда приходилось прятаться по полчаса – и так многократно", – сказала Калиновская.

В конце концов, получив оповещение о чистом небе, группа села в пикап, впрочем долго они не проехали – уже через несколько десятков метров машина наехала на мину, раздался взрыв, транспортное средство подбросило в воздух.

"Перед моими глазами за секунду расцветает огненный цветок, вслед за которым из-под машины вырывается дым. Высунутая в окно без стекла гоупрошка фиксирует наш взлет, огонь, дым и двери, которые едва не вырывает ударная волна. Я единственное, что успеваю понять, – надо вылетать из машины вслед за дверью. Совершенно на автомате я хватаю тяжелый рюкзак, где у меня все – зарядки, дополнительная гоупрошка, аккумуляторы, "петля" и так же на автомате – потому что голова как в тумане – бегу вслед за ребятами под ближайшие деревья", – написала корреспондентка в Facebook.

После подрыва машины россияне начали искать экипаж. Учитывая это, группа должна была спрятаться в ближайшем блиндаже – расстояние до него в несколько сотен метров преодолевали более часа.

"Это было так: 20-30 секунд мы двигаемся, потом – кто лежит, кто падает, кто обнимает дерево. Была задача просто спрятаться в зеленке, потому что над нами постоянно кружили два-три дрона. К счастью, нас они не увидели", – сказала Калиновская.

Вследствие подрыва на мине больше всего пострадал водитель авто – у него ушиб и переломы костей ног. Кроме того, у него и всех остальных людей, которые были в машине, контузии.

Как сообщал OBOZ.UA, Вооруженные силы Украины продолжают методично уничтожать технику оккупанта и его личный состав. На этот раз расчет FPV 7 корпуса ДШВ вывел из строя российскую тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепёк". Это произошло ночью в 6 км от линии фронта в лесополосе возле Покровска.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!