Возле Покровска ВСУ вывели из строя российский 'Солнцепёк'. Видео

Вооруженные силы Украины продолжают методично уничтожать технику оккупанта и его личный состав. На этот раз расчет FPV 7 корпуса ДШВ вывел из строя российскую тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепёк".

Видео успешной операции опубликовали наши защитники. Это произошло ночью в 6 км от линии фронта в лесополосе возле Покровска.

"Результат: техника оккупантов – отправлена на ремонт", – говорится в подписи к видео.

Справка

Система "Солнцепёк" – модернизированная версия советской ТОС-1, созданная на базе танка Т-72. Состоит из боевой и транспортно-заряжающей машин. Работает по целям реактивными снарядами. В среднем одна единица такой военной техники стоит 15 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что операторы FPV-дронов пограничного подразделения "Стальной Граница" сорвали штурм российских оккупантов. По врагу эффективно и молниеносно отработали на Северо-Слобожанском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы экипажа ударного БПЛА "Вампир" из 15-го мобильного пограничного отряда "Стальной кордон" рассказали о работе на передовой, задачах и роли беспилотников в боях и логистике. Их основная задача – поражение вражеских целей, но, несмотря на всю серьезность, ребята не потеряли чувство юмора.

