'Шашлыки на природе – не для нас': операторы БПЛА 'Вампир' рассказали о работе на передовой. Видео

Бойцы экипажа ударного БПЛА "Вампир" с 15-го мобильного пограничного отряда "Стальная граница" рассказали о работе на передовой, задачи и роль беспилотников в боях и логистике. Их основная задача – поражение вражеских целей, но несмотря на всю серьезность, ребята не потеряли чувство юмора.

Об этом сообщили на Facebook-странице отряда (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость вниз). Дрон "Вампир" выполняет как ударные миссии, так и доставку провианта, воды и медикаментов на передовую. В команде обычно три человека – пилот, штурман и сапер – и без слаженной работы каждого аппарат не взлетит.

Как работает экипаж БПЛА "Вампир"

"Астронавт" и "Бурят" – пилоты боевого расчета ударного дрона "Вампир". Их основная задача – боевое поражение. Также БПЛА отвечает и за логистику: это доставка провизии, еды, воды, медикаментов. По словам пограничников, оккупанты сильно боятся "Вампира", но и очень сильно за ним наблюдают.

"Как мы охотимся за пилотами оккупационных войск, так и они охотятся на нас. Мы в принципе у них в приоритете стоим. Мы наносим большое огневое поражение. Нам поступает команда, мы убиваем координаты, снаряжаем борт. У нас на позиции всегда работает по три человека – это пилот, штурман и сапер. Сапер занимается боевой работой, пилот и штурман настраивают технические составляющие перед вылетом.Всю работу по управлению и посадке борта выполняет пилот, а также штурман. Без этих трех составляющих – пилот, штурман и сапер – позиция функционировать эффективно не будет", – рассказал "Астронавт".

Защитник добавил, что ни одна позиция не работала бы эффективно без "ребят из лаборатории", которые постоянно модифицируют оборудование, саперов, которые готовят боеприпасы перед выполнением боевой задачи.

Именно с учетом всех составляющих удается работать очень эффективно и уничтожать врага на нашей земле.

"Шашлыки на природе – не для нас"

Пограничник-операторы БПЛА встретились в одном подразделении разведки. На тот момент "Астронавт" был еще пехотинцем, а к дронам никакого отношения не имел. "Бурят" увидел, что у него хорошо развита моторика пальцев, потому что он играл в Call of Duty: Mobile, и сказал: "Да, все, ты будешь пилотом".

Бойцы вместе готовят позиции и понимают друг друга с полуслова, даже если по дороге на позицию успеют поссориться с десяток раз. "Астроном" пошутил, что пилот он достаточно вспыльчив, если у него что-то не получается, и не знает, как это решить. "Нервы немного не выдерживают", – сказал он.

"Бурят", смеясь, добавил, что на позиции задача "Астронома" только лететь – у него есть только пульт, все остальное организовывает он: и антенну поднять, и трансляцию настроить, и кофе сварить.

"Они занимаются бортом, снаряжают его. Неважно, что там: поражение или доставка провизии. Я занимаюсь техническими моментами: подключаю трансляции, чтобы бесперебойно было все на зарядке... В принципе там работы у всех хватает", – рассказал "Астроном".

"Вампир" и другие дроны играют очень большую роль на фронте, помогая и пехоте, считает пограничник. "В принципе на некоторых участках, возможно, одно из важнейших средств поражения. И это нужно, чтобы все работало, как единый механизм: и пехота, и артиллерия, и дроны. Очень нравится, когда в твоих руках такая огневая мощь", – поделился "Астроном".

"Бурят" шутливо добавил, что на шашлыки их лучше не звать – "только ресторан". Его собрат, "Астроном", подтвердил, что "шашлыки, природа – это сейчас не для нас. Просто надоели уже эти посадки. Ну тут леса, впринципе легче".

Как сообщал OBOZ.UA, пограничники из подразделения "Феникс" совершили удачный удар с помощью FPV-дрона по реактивной системе залпового огня "Ураган" на Покровском направлении. Это уже второе уничтожение такой установки за последние четыре дня.

