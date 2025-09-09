FPV-страйк по 'Урагану': пограничники нанесли мощный удар по оккупантам на Покровском направлении. Видео

Украинские пограничники из подразделения "Феникс" совершили удачный удар с помощью FPV-дрона по реактивной системе залпового огня "Ураган" на Покровском направлении. Это уже второе уничтожение такой установки за последние четыре дня.

Об этом сообщили в Telegram-канале пограничного подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс". Вместе с "Ураганом" сгорели авто с двумя мотоциклами, которые были припаркованы рядом.

Подробности уничтожения российской техники на фронте

Во время боевого вылета на пехоту армии РФ противника операторы FPV-дрона заметили на автодороге вражескую установку "Ураган". Рядом были запаркованы автомобиль и два мотоцикла, а пассажиры скопились возле техники и что-то активно обсуждали. Пограничники отметили, что стало понятно – "Ураган" готовят к работе по позициям Сил обороны.

"Долго не думая, пилот направил свой FPV-дрон прямо по адской машине врага, попав настолько точно, что сгорел и сам "Ураган", и припаркованные рядом транспортные средства", – говорится в сообщении.

Защитники отметили, что в зоне их ответственности любая техника врага обречена на то, чтобы превратиться в металлолом.

Успешный удар по российской установке "Ураган" был осуществлен с помощью FPV-дрона Ground SS, который предоставил благотворительный фонд Сергея Стерненко. Воины пообещали зачистить украинскую землю от вражеского присутствия.

Что известно о РСЗО "Ураган"

"Ураган" – советская реактивная система залпового огня, принятая на вооружение в 1975 году. Она занимает промежуточное место между "Градом" (122 мм) и "Смерчем" (300 мм), обеспечивая дальность поражения до 35 км.

Основные параметры:

Калибр: 220 мм

Количество направляющих: 16

Дальность выстрела: до 35 км

Вес снаряда: 280 кг

Вес взрывчатки: 51,9 кг

Какие боеприпасы используют для "Урагана":

9М27Ф – осколочно-фугасный снаряд, оставляет воронку до 3 м глубиной и 8 м шириной.

– осколочно-фугасный снаряд, оставляет воронку до 3 м глубиной и 8 м шириной. 9М27К – кассетный, оснащенный осколочными элементами (до 30 штук), способными накрывать площадь до 1100 кв. м.

– кассетный, оснащенный осколочными элементами (до 30 штук), способными накрывать площадь до 1100 кв. м. 9М27К3 – содержит 312 противопехотных мин ПФМ-1 ("Лепесток"), что делает опасными цели территории до 60 га.

– содержит 312 противопехотных мин ПФМ-1 ("Лепесток"), что делает опасными цели территории до 60 га. Противотанковые ПТМ-1 и ПТМ-3 – дистанционно устанавливаются на расстоянии до 35 км, оснащены самоликвидатором.

Особенно опасны кассетные боеприпасы с "лепестками". Эти маленькие пластиковые мины трудно обнаружить, они срабатывают даже от незначительной нагрузки и способны оторвать человеку ступню. Территории, пораженные такими боеприпасами, остаются опасными до тех пор, пока их не разминируют саперы.

Как сообщал OBOZ.UA, летом 2025 года потери российской армии в технике существенно снизились. Этим летом россияне потеряли лишь 83 танка и 189 единиц другой бронетехники, включая БМП, БТР и БМД.

