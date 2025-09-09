Российская армия начала терять гораздо меньше техники в войне против Украины: аналитики назвали причины

Летом 2025 года потери российской армии в технике существенно снизились. Этим летом россияне потеряли лишь 83 танка и 189 единиц другой бронетехники, включая БМП, БТР и БМД.

Для сравнения: в летние месяцы предыдущих лет эти показатели были в несколько раз выше. Об этом сообщают OSINT-проект Oryx и издание "Важные истории".

Что известно

Снижение потерь касается не только бронетехники, но и автомобилей. Аналитики отмечают, что одной из главных причин стало изменение тактики: российская армия начала значительно меньше применять танки и бронемашины на фронте.

Еще в конце 2023 года, после больших потерь под Авдеевкой, командование отказалось от массового использования бронетехники и перешло на пехотные штурмы.

Иногда на отдельных участках фронта россияне воюют вообще без поддержки техники, как, например, весной прошлого года на южном фронте и летом 2025-го под Торецком.

Вторая причина снижения потерь – критическое истощение запасов техники. По данным OSINT-аналитиков, на складах осталось лишь около половины танков, БМП и БТР от первоначального парка.

Многие единицы в ужасном состоянии и не подлежат быстрому ремонту.

"Базы действительно истощены. Там что-то осталось, но это, видимо, гниль, которая не подлежит восстановлению", – отмечает анонимный эксперт.

Кроме этого, техника остается уязвимой из-за современных средств поражения. Большое количество беспилотников позволяет украинским силам уничтожать автомобили и бронетехнику на расстоянии до 10 км от линии фронта, что также сдерживает российских командиров от активного применения бронированной техники.

Таким образом, меньшие потери российской армии не свидетельствуют об улучшении боевых возможностей, а являются следствием сочетания ограниченного количества техники и ее изношенности.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение суток 8 сентября украинские защитники ликвидировали и ранили еще 950 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники. С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 090 010 человек.

