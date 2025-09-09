В течение суток 8 сентября украинские защитники ликвидировали и ранили еще 950 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 090 010 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены один танк, 3 бронемашины и 32 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11 169 танк, 23 261 ББМ и 32 577 артсистемы.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1482 единицы реактивных систем залпового огня и 1217 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 422 самолетов, 341 вертолета и 57 504 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 3691 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 61 207 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3963 – специальной техники.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 сентября в оккупированном Донецке было громко – город атаковали крылатые ракеты, ни попали по бывшему заводу "Топаз", где была военная база российских захватчиков.. Сообщается, что поражен был не только "Топаз", но и другие места в Донецке, связанные с деятельностью оккупантов.

