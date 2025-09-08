УкраїнськаУКР
В оккупированном Донецке крылатые ракеты поразили бывший завод "Топаз": там была военная база РФ. Фото и видео

София Закревская
War
4 минуты
7,9 т.
В оккупированном Донецке крылатые ракеты поразили бывший завод 'Топаз': там была военная база РФ. Фото и видео

Вечером в понедельник, 8 сентября, в оккупированном Донецке было громко – город атаковали крылатые ракеты. Они попали по бывшему заводу "Топаз", где была военная база российских захватчиков.

В сети публиковали кадры пролета и попадания ракет по объекту. Сообщается, что поражен был не только "Топаз", но и другие места в Донецке, связанные с деятельностью оккупантов.

Атакован бывший завод "Топаз"

Как пишет автор канала "Dnipro Osint ⟨Гарбуз⟩", территорию промзоны "Топаза" оккупанты неоднократно использовали как базу для военной техники и личного состава.

Он подтвердил, что был поражен именно бывший завод, проанализировав видео момента попадания ракет.

"В Донецке применены различные средства поражения, на кадрах ОК фиксируются прилеты не только по заводу "Топаз", есть поражения и в других местах", – добавил осинтер.

Также известно, что в результате работы российских средств РЭБ есть попадания в дома.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины обнаружили пункт управления БПЛА российского подразделения "Рубикон" и большой склад боеприпасов противника на временно оккупированных территориях Донецкой области. Поражение этих объектов было успешным.

