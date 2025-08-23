Минус пункт управления БПЛА и склад боеприпасов врага: ВСУ поразили объекты армии РФ на Донетчине. Видео

Силы обороны Украины обнаружили пункт управления БПЛА российского подразделения "Рубикон" и большой склад боеприпасов противника на временно оккупированных территориях Донецкой области. Поражение этих объектов было успешным.

Об этом 22 августа сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил, отметив, что атаки произошли недавно. Конкретные даты и локации командование не раскрыло.

Противник регулярно несет потери

В ГШ подчеркнули: наши защитники продолжают уничтожать врага. "Боевая работа ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Украины (РВиА ВСУ) продолжается постоянно", – говорится в сообщении.

Генштаб опубликовал видео "бавовны", который произошел на вражеском пункте управления беспилотниками, а также составе БК.

"Подразделения РВиА ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили ряд важных объектов российского агрессора", – указала пресс-служба.

Как видно на кадрах, снятых нашим дроном-разведчиком, выстрелы были точными – от вражеских целей остались руины, над которыми поднимались облака дыма.

Как писал OBOZ.UA, 21 августа украинские воины уменьшили численность российской оккупационной армии на 790 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе с начала полномасштабной войны составили 1 млн 74 тыс. 320 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!