ВСУ отминусовали еще 790 оккупантов, 4 танка и средство ПВО армии РФ: данные Генштаба

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 790 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 74 тыс. 320 человек.

Ликвидировано также вражескую технику и вооружение. Обновленные данные по потерям РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии накануне, 21 августа, украинские воины уничтожили четыре российских танка (всего уничтожено 11 124), три боевые бронированные машины (23 160), 46 артиллерийских систем (31 835), одну РСЗО (1 472) и одно средство ПВО (1 210).

Потерял враг также 318 БПЛА оперативно-тактического уровня (52 787), 110 единиц автомобильной техники и автоцистерн (59 426) и 33 крылатые ракеты (3 598).

Также за время полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине в целом 422 самолета, 340 вертолетов, 28 кораблей, одну подводную лодку и 3 944 единицы спецтехники.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что бойцы ГУР уничтожили вражеский катер в районе Железного Порта. Ликвидированы все оккупанты, которые были на нем.

Также стало известно, что Силы обороны отминусовали вражеский эшелон с горючим на Запорожье.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!