FPV-дроны пограничников 'Стального Границы' сорвали штурм россиян: эпическое видео

Операторы FPV-дронов пограничного подразделения "Стальной Граница" сорвали штурм российских оккупантов. По врагу эффективно и молниеносно отработали на Северо-Слобожанском направлении.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Отмечается, что вражеские солдаты готовились к штурмовым действиям.

FPV-дроны успешно отработали по оккупантам

"На северо-слобожанском направлении операторы FPV-дронов пограничного подразделения "Стальной Граница" молниеносно отработали по врагу, который готовился к штурмовым действиям", – говорится в сообщении.

В результате действий украинских пограничников было уничтожено пять оккупантов, укрытие и антенну противника. После этого враг был вынужден отказаться от своих планов.

Какова ситуация на Северо-Слобожанском направлении

По данным Генерального штаба ВСУ, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки, 13 сентября, произошло три боестолкновения. Противник нанес 8 авиационных ударов, всего сбросил 20 управляемых авиационных бомб, и совершил 180 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

