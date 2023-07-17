Азовсталь призвала НАПК ввести санкции против воров металлопродукции из РФ

Металлургический завод Азовсталь, принадлежащий Группе Метинвест, обратился в Национальное бюро по предотвращению коррупции с просьбой ввести санкции в отношении ряда российских компаний и их владельцев, похитивших металлопродукцию, произведенную заводом в Мариуполе.

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Об этом говорится в официальном письме Азовстали в НАПК, которое есть в распоряжении редакции.

"Просим инициировать введение персональных ограничительных мер (санкций) в отношении лиц, незаконно захватывающих и перепродающих имущество украинских предприятий на временно оккупированной территории, чем представляют прямую угрозу устойчивому экономическому развитию Украины", - говорится в письме.

После начала войны РФ против Украины на территории города Мариуполь осталось 89557 тонн металлопродукции Азовстали, из них 81957 тонн - на территории морского порта. Эта продукция была предназначена для европейских предприятий и должна была нагружаться на находившиеся в порту суда, однако не была вывезена из-за войны, указывают на заводе. Но с мая по сентябрь 2022 года в порт Мариуполя зашли российские корабли, на которые были загружены металлопродукция и уголь, принадлежащий Азовстали. Поэтому Азовсталь обратилась в НАПК с просьбой ввести санкции против компаний и их владельцев.

"Сообщаем, что наше предприятие не передавало металлургическую продукцию и уголь (право собственности к нему) представителям террористических группировок или страны-агрессора. Кроме того, наше предприятие не сотрудничало с российскими резидентами, а также не предоставляло им указания и полномочия на погрузку, выгрузку , вывоз и продажа металлопродукции, угля. Указанное свидетельствует о том, что принадлежащая нашему предприятию продукция была похищена", - подчеркнули в Азовстали.

Грабеж имущества украинских предприятий угрожает национальным интересам, безопасности и экономике Украины, нарушает право собственности физических и юридических лиц Украины и создает препятствия устойчивому экономическому развитию страны, подчеркивается в письме.

"С учетом изложенного, просим включить в список лиц, отвечающих критериям санкций: УК "Рика-Море" и ее владельца/контролера Арустамова Геннадия Артуровича, ООО "Крамбол Плюс", его руководителя и всех участников как конечных бенефициарных владельцев, имеющих эффективный контроль (более 25%) над предприятием, ООО "Лесстройсторг", его участника и генерального директора, Группу Компаний "ТалТЭК", руководителей компаний и учредителей/участников (конечных бенефициарных владельцев) компаний", - призывает Азовсталь.

Факты похищения металлопродукции четко подтверждаются соответствующими публикациями в прессе, данными открытых источников, движения морского транспорта, спутниковыми снимками и данными других источников.

Среди санкций, к которым призывают на предприятии - блокирование активов, полное прекращение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, полный запрет на захождение иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренним водам и портам, и другие .

Напомним, ранее Азовсталь обратилась в правоохранительные органы Украины с заявлением о совершении правонарушения, содержащем признаки ст.185 (Кража), ст.186 (Грабёж) Уголовного кодекса. Заявление внесено в Единый реестр досудебных расследований под №12022052640000023 от 24.02.2022 г. по ч. 1 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Также Азовсталь подала иск в Европейский суд по правам человека против России с требованием привлечь страну-агрессора к ответственности за ущерб имуществу и собственности компании с 24 февраля 2022 года.