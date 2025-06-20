'Баба Яга' и FPV заходят без приглашения: в ГПСУ показали работу по позициям и укрытиям врага на Харьковщине. Видео

Силы обороны Украины уничтожили технику российских оккупационных войск, их позиции, укрытия и точку запуска дронов в Харьковской области. Соответствующие успешные атаки осуществили воины Государственной пограничной службы.

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ГПСУ поделилась видео ударов по противнику в пятницу, 20 июня, на официальном сайте. Когда именно и где конкретно были сняты кадры, официальной информации нет.

Известно, что армейцев государства-агрессора атаковали аэроразведчики РУБпАК "СТРИКС" 4-го пограничного отряда Госпогранслужбы Украины.

Удары наносили наш большой БПЛА Vampire (прозванный врагом "Бабой Ягой") и маленькие FPV-дроны.

Пограничники пошутили, что их беспилотники "заходят к оккупантам без приглашения".

Пресс-служба отчиталась о ликвидации девяти укрытий, четырех позиций, четырех транспортных средств и пункта запуска БПЛА российских захватчиков.

Как писал OBOZ.UA, недавно бойцы бригады "Гарт" ГПСУ обнаружили и уничтожили на Волчанском направлении две вражеские машины, два комплекса дальнего визуального наблюдения "Муром-М" и антенну связи противника.

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