'Скорпион' отработал под Волчанском: пограничники ликвидировали машины и комплексы 'Муром' оккупантов. Видео

Украинские военные продолжают уничтожать оккупанта и его технику. На этот раз удачную операцию пограничники осуществили неподалеку Волчанска, что на Харьковщине.

Видео дня

Об этом сообщили в ГПСУ. Отмечается, что бойцы бригады "Гарт" обнаружили и уничтожили на Волчанском направлении две вражеские машины, два комплекса дальнего визуального наблюдения "Муром-М" и антенну связи.

Кроме этого минометчики и операторы дронов подразделения "Скорпион" накрыли огнем опорные пункты захватчиков. Также ликвидировано пять оккупантов.

"Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины продолжают выполнение боевых задач по отпору российско-оккупационных войск на севере Харьковщины. Для пограничников "Гарту" - рутинная работа, для оккупантов - потерянные техника, средства связи, укрепления и живая сила", – говорится в подписи к видео.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины продолжают методично уничтожать логистику российской армии. Только с начала года наши бойцы поразили почти 20 тысяч единиц автомобильной техники оккупантов (19 421).

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска увеличили количество атак на фронте в Украине. Активность врага выросла на семи направлениях на передовой, что свидетельствует о "летнем оживлении" боевых действий.

Как сообщал OBOZ.UA, наши защитники продолжают наносить противнику значительные потери в технике и живой силе. На этот раз николаевские морские пехотинцы показали "правильный" путь оккупантам, которые заблудились на украинской земле.

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