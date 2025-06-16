На фронте 'летнее оживление': военные рассказали, на каких направлениях возросла активность РФ

Российские оккупационные войска увеличили количество атак на фронте в Украине. Активность врага выросла на семи направлениях на передовой, что свидетельствует о "летнем оживлении" боевых действий.

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Наиболее интенсивные боевые действия происходят на Покровском направлении, также оккупанты усилили наступательную активность на Новопавловском направлении. Об этом в эфире телемарафона в понедельник, 16 июня, рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

По словам военного, за прошедший день на Покровском направлении произошло 46 атак войск государства-агрессора, а на Новопавловском – 32.

"Это очень много для Новопавловского, на нем особая активность врага сейчас. 14 – Лиманский, 11 – Купянский, 7 – Харьковский. Тоже для Харьковского крайне нехарактерно. 15 – Торецкий, 10 – Краматорский", – отметил Трегубов.

На Покровском направлении, которое остается наиболее активным на передовой уже длительное время, оккупанты сосредоточили несколько общевойсковых армий с полной номенклатурой техники. В то же время захватить город Покровск у врага не удается.

"Это высокая активность, которая свидетельствует о том, что мы имеем вот такое летнее оживление, которого мы ожидали и которое, в принципе, анонсировалось", – отметил Трегубов.

Представитель ОСУВ "Хортица" добавил, что часть группировки врага на Покровском направлении пытается прорваться в направлении Днепропетровщины. Другая часть вражеской группировки пытается идти наоборот по восточной части этого направления и прорываться на север за трассу Покровск-Константиновка.

По словам спикера, российские войска пока не пересекли административную границу между Донецкой и Днепропетровской областями.

Как сообщал OBOZ.UA, наши защитники продолжают наносить противнику значительные потери в технике и живой силе. На этот раз николаевские морские пехотинцы показали "правильный" путь оккупантам, которые заблудились на украинской земле.

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