'Штурмовой отряд врага выбрал не тот поворот': украинские морпехи показали, как уничтожают захватчиков. Видео

Наши защитники продолжают наносить противнику значительные потери в технике и живой силе. На этот раз николаевские морские пехотинцы показали "правильный" путь оккупантам, которые заблудились на украинской земле.

Видео дня

Видео результативной работы обнародовали в Telegram-канале 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского. Своими действиями Силы обороны в очередной раз доказали, что россиянам не место в Украине.

"Штурмовой отряд врага выбрал не тот поворот. Николаевские морпехи исправили маршрут – с точностью по координатам", – говорится в сообщении.

Российские военные пытались продвинуться вглубь с помощью мототехники и пешим ходом, но бдительное зрение наших операторов дронов помешало действиям оккупантов. В результате сбросов с БПЛА, вражеские мотоциклы и пехота были ликвидированы.

Напомним, ранее на Таврическом направлении наши защитники отминусовали вражеский зенитный комплекс 9К322 "Тор-М2". Благодаря точному удару оператора дрона, бронемашина получила значительные повреждения, а личный состав россиян убежал к ближайшей посадке.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области Силы обороны обнаружили и поразили сразу три зенитно-ракетных комплекса оккупантов, а также командно-штабную машину зенитно-ракетного дивизиона. По технике и захватчикам метко отработали операторы роты "Чарли" из 14-го Отдельного полка БпАК во взаимодействии с 15-й бригадой артиллерийской разведки "Черный лес".

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