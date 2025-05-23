Минус 'Тор', 'Бук' и С-300: Силы беспилотных систем показали, как уничтожают эшелонированную систему ПВО врага. Видео

На донецком направлении Вооруженные Силы Украины обнаружили и поразили сразу три зенитно-ракетных комплекса оккупантов, а также командно-штабную машину зенитно-ракетного дивизиона. По технике и захватчикам метко отработали операторы роты "Чарли" из 14 Отдельного полка БпАК во взаимодействии с 15-й бригадой артиллерийской разведки "Черный лес".

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Об этом рассказали в командовании Сил беспилотных систем ВСУ. Таким образом украинские защитники "продолжают ПВОцид" оккупантов, отметили в СБС.

В частности, были обнаружены и превращены в металлолом один комплекс "Тор" неустановленной модификации, один комплекс "Бук-М3" современной модификации, и одну зенитную систему ПВО С-300.

"Противник использует ЗРК различного радиуса действия, чтобы выстроить эшелонированную оборону от украинских самолетов, ракет и БПЛА на определенном участке фронта. Вывод из строя командно-штабной машины парализует или значительно усложняет противнику управление зенитно-ракетным дивизионом, а также создает уязвимые зоны в его воздушном пространстве", – отметили в СБС и показали соответствующее видео.

Указанный "Тор" (по классификации НАТО это SA-15 Gauntlet) является всепогодным тактическим зенитно-ракетным комплексом, который предназначен для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. "Торы" используют для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных войск от ударов с воздуха.

"Торы" считаются гордостью военпрома РФ, потому что перекрывают воздух от всего, начиная с ракет и дронов и заканчивая самолетами с системами "стелс".

"Бук-M3" (в системе НАТО это SA-27 Gollum) – комплекс ПВО сухопутных войск средней дальности. Предназначен для борьбы с маневренными аэродинамическими целями, обстрела наземных целей и поражения надводных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Современный "Бук" – именно такой, как был уничтожен на видео – способен поражать воздушные цели, летящие со скоростью до 3 км/с на расстояниях от 2,5 до 70 км и высотах от 15 м до 35 км.

А бороться со сверхнизкими воздушными целями считается самым трудным.

С-300 – это семейство еще советских зенитно-ракетных комплексов среднего радиуса действия. В зависимости от конкретного типа установки и ракет-перехватчиков, наибольшая дальность может достигать 150, 200, 300 километров.

Важной чертой всех комплексов семейства С-300 является способность выстраиваться в батареи из любого состава, количества, модификаций, местоположения, в том числе с внедрением других комплексов ПВО в единую для всех батарею.

Как сообщал OBOZ.UA, на Волчанском направлении пограничники бригады "Форпост" нанесли точный удар по российской тяжелой огнеметной системе ТОС-1А "Солнцепек". Цель была поражена с помощью FPV-дрона – эффектное видео и подробности смотрите здесь.

А бойцы Государственной пограничной службы Украины показали новые удары по российским оккупационным войскам на Волчанском направлении в Харьковской области. В результате последней атаки у врага были отминусованы два склада с боекомплектом и пункт управления дронами.

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