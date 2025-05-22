Сработал FPV-дрон: пограничники на Волчанском направлении поразили российский 'Солнцепек' за $15 млн. Видео

На Волчанском направлении пограничники бригады "Форпост" нанесли точный удар по российской тяжелой огнеметной системе ТОС-1А "Солнцепек". Цель была поражена с помощью FPV-дрона.

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Операция фактически вывела из строя одну из самых опасных артиллерийских единиц противника стоимостью около 15 миллионов долларов. Соответствующие кадры показали в Государственной пограничной службе.

Операция стала частью масштабной работы пограничников по уничтожению техники, которая создает угрозу для наших позиций. В подразделении отмечают: потеря такого "Солнцепека" – это серьезный удар по огневым возможностям армии РФ.

"Бойцы бригады "Форпост" нанесли удар по вражеской реактивной системе залпового огня "Солнцепёк" на Волчанском направлении. Цель была поражена с помощью ударного FPV-дрона. Операция стала частью системной работы подразделения по уничтожению огневых средств противника на этом направлении. В бригаде отмечают, что уничтожение подобной техники существенно ослабляет артиллерийские возможности российских войск", – сообщили в ГПСУ.

Стоит отметить, что эта система – не просто РСЗО. Она разработана для уничтожения живой силы, техники и даже зданий, благодаря термобарическим зарядам, которые выжигают все в радиусе поражения. Ранее россияне активно использовали ее в Чечне, Сирии и на Донбассе.

Сама система "Солнцепек" – модернизированная версия советской ТОС-1, созданная на базе танка Т-72. Состоит из боевой и транспортно-заряжающей машин. Работает по целям реактивными снарядами. В среднем одна единица такой военной техники стоит 15 миллионов долларов.

Пограничники в составе Сил обороны Украины продолжают держать оборону на Харьковщине и наносить высокоточные удары по технике и логистике врага.

Напомним, бойцы Государственной пограничной службы Украины показали новые удары по российским оккупационным войскам на Волчанском направлении в Харьковской области. В результате последней атаки у врага были отминусованы два склада с боекомплектом и пункт управления дронами.

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