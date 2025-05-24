На Таврическом направлении взлетел в воздух вражеский ЗРК 'Тор-М2': видео точного удара

Украинские защитники продолжают уничтожать военную технику и живую силу оккупантов по всей линии фронта. На этот раз на Таврийском направлении наши бойцы отминусовали вражеский зенитный комплекс 9К322 "Тор-М2".

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Феерическое видео было опубликовано в Telegram-канале "Третья Сила". Благодаря прицельному удару оператора дрона, бронемашина получила значительные повреждения, а личный состав противника бросился бежать к ближайшей посадке.

"На Таврийском направлении подразделения беспилотных систем группировки "Таврия" точными сбросами боеприпаса уничтожили российский зенитный комплекс 9К322 "Тор-М2", – говорится в сообщении.

Что известно о зенитном комплексе 9К322 "Тор-М2"

"Тор" (индекс ГРАУ – 9К330) – советский и российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) малой дальности для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.

Система "Тор" предназначена для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, управляемых авиабомб, самолетов и вертолетов, в том числе и выполненных по технологии "стелс". Может работать как в ручном, с участием операторов, так и в автоматическом режиме.

Напомним, украинские пограничники показали новые удары по российским оккупационным войскам на Волчанском направлении в Харьковской области. В результате последней атаки у врага были отминусованы два склада с боекомплектом и пункт управления дронами.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники сорвали попытку российских оккупантов прорвать оборону вблизи н.п. Багатырь в Донецкой области. Благодаря работе штаба тактической группы "Угледар" атака врага была вовремя обнаружена еще на подходе. Как следствие: уничтожено 24 единицы техники и 40 солдат армии РФ.

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