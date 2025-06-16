'Уничтожаем логистику оккупантов': сколько российской техники поражено с начала года. Видео

Украинские военные продолжают методично уничтожать логистику российской армии. Только в начале года наши бойцы поразили почти 20 тысяч единиц автомобильной техники оккупантов (19 421).

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Такую статистику обнародовал главнокомандующий ВС Украины генерал Александр Сырский. Его цитирует Генеральный штаб.

"Тысячи тонн уничтоженных боеприпасов, амуниции и горючего, которые сгорели, так и не добравшись до врага. Спасибо защитникам и защитницам за профессиональную, точную и результативную боевую работу. Борьба продолжается. Слава Украине!" – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска увеличили количество атак на фронте в Украине. Активность врага выросла на семи направлениях на передовой, что свидетельствует о "летнем оживлении" боевых действий.

Как сообщал OBOZ.UA, наши защитники продолжают наносить противнику значительные потери в технике и живой силе. На этот раз николаевские морские пехотинцы показали "правильный" путь оккупантам, которые заблудились на украинской земле.

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