"Бахает не по-детски": в оккупированном Крыму вспыхнули склады под аэродромом "Октябрьское". Фото и видео

В центральной части Крыма 6 августа разгорелся пожар, было слышно вторичную детонацию. Предварительно, ЧП случилось на складах боеприпасов в районе аэродрома "Октябрьское".

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"Бавовна" произошла вечером во вторник. Telegram-канал "Крымский ветер" поделился фото и видео, а также опубликовал первые подробности.

Автор одного из роликов, который стал очевидцем возгорания, прокомментировал: "Что-то горит и очень-очень сильно бахкает. Прям бах, бах! Ужас какой. Вообще страшно".

"Крымский ветер" отметил, что "бахкало не по-детски" примерно возле села Широкое, которое находится неподалеку населенного пункта Октябрьское.

Кстати, рядом проходит железная дорога, которую оккупанты перекрыли на несколько часов. Т.н. власти оккупированного полуострова объяснили это "техническими причинами".

По неподтвержденной официально информации, могли взорваться вражеские склады боеприпасов, снаряды начали детонировать под землей.

"Жители сел Ленинское и Звездное сидят в подвалах, так как снаряды разлетаются после взрывов", – написал Telegram-канал.

Жители полуострова также сообщили об интенсивных полетах российской авиации над Симферопольским районом.

Как ранее писал OBOZ.UA, страна-агрессор планирует закрыть для судоходства часть моря у временно оккупированного Крыма. Проект приказа, устанавливающий запрещенные районы для плавания в зоне энергомоста, разработал минтранс РФ.

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