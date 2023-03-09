''Бахмут держится, жизнь продолжается'': в ВСУ рассказали трогательную историю о тяжело раненном воине. Фото

В Сухопутных войсках ВСУ рассказали трогательную историю с передовой, где среди жутких реалий войны, среди крови и боли остается место для светлого. Тяжело раненый боец, весь в капельницах и с кислородной маской на лице, нашел в себе силы шутить, чем показал, что жизнь не останавливается.

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Очередную историю несокрушимости украинцев описали в Facebook Сухопутных войск. Другой ее героиней стала медик Инна Муцук, которая работает в больнице скорой помощи в Киеве, однако как волонтер ездит на стабилизационный пункт 93-й ОМБр "Холодный Яр" под Бахмут.

"Она говорит журналистам о тяжелораненом: "Смотрите, он мне моргает!". А тот едва может говорить. В полусознании, с капельницами и кислородной маской на лице, боец, который только что был ранен при попытке россиян штурмовать наши позиции, откуда-то находит в себе силы поднять руку с обручальным кольцом на безымянном пальце и сказать: "Я женат!" – вспоминали военные, добавив, что весь стабпункт сразу же зашелся смехом.

"И, хотя это очень непростая работа, тяжелая и физически и морально, у медиков случаются и такие веселые случаи. Мы бьемся, Бахмут держится, жизнь продолжается", – заверили в ВСУ.

Напомним, главный сержант Национальной гвардии Украины Максим Кириченко принимает участие в боевых действиях на Бахмутском направлении. Он служит в НГУ с 2015 года и в первый же день полномасштабного вторжения России вместе с супругой отправился в свою бригаду защищать Украину.

Боевой медик рассказал о своей службе, побратимах и о том, почему добровольцы должны вступать именно в ряды его 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" НГУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 7 марта в Виннице попрощались с 29-летней Яной "Ярой" Рыхлицкой, медиком ВСУ из 93-й бригады "Холодный Яр", спасавшей раненых в Бахмуте. Восемь месяцев девушка работала в одном из самых тяжелых участков – стабилизационном центре, куда с поля боя доставляют тяжело раненых;

– военные медики извлекли боевую часть дульнозарядной гранаты из тела военного ВСУ. Боеприпас прожег большой участок кожи мужчины и застрял в тазобедренной части тела.

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