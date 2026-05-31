Эксперты МАГАТЭ зафиксировали повреждения на здании турбинного цеха ЗАЭС: есть ли угроза радиации

В воскресенье, 31 мая, эксперты МАГАТЭ зафиксировали повреждения на здании турбинного цеха Запорожской АЭС. Впрочем, утверждают они, уровень радиации остается в пределах нормы.

Об этом говорится в заметке организации в соцсети Х. Отмечается, что наблюдения группы экспертов согласуются с последствиями удара беспилотника.

"Сегодня утром группа МАГАТЭ на ЗАЭС зафиксировала повреждения внешней части здания турбинного цеха, которая, по словам представителей станции, вчера подверглась удару беспилотника", – рассказали в МАГАТЭ.

В частности, при осмотре территории группа обнаружила повреждения металлического люка, расположенного на нескольких этажах выше в здании, а также несколько обломков и обгоревшие остатки оптического кабеля на земле.

"Эксперты МАГАТЭ также обратились с просьбой предоставить доступ к внутренней части здания, расположенного непосредственно рядом с энергоблоком №6, для дальнейшего обследования", – резюмировали инцидент в агентстве.

Что предшествовало

31 мая российская пропаганда снова обвинила Украину в якобы атаке на Запорожскую атомную электростанцию. Тогда как украинские военные не наносят удары по объектам атомной энергетики.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что временно оккупированная Запорожская АЭС в течение последних двух месяцев зависит от одной линии внешнего электроснабжения. По этому поводу МАГАТЭ проводит переговоры с Украиной и Россией ввести локальное прекращение огня для проведения ремонтных работ.

